Увеличение численности лосей, косуль, рысей и медведей зафиксировали в Нижегородской области

В министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области зафиксировали увеличение численности лосей, косуль, рысей, медведей и зайцев с помощью информационной системы «Цифровой лес». Об этом написало ИА «Время Н» .

На территории региона в этом году насчитывается более 25 тысяч лосей (в прошлом году — более 22,2 тысячи), 1,4 тысячи медведей (в прошлом — 1,3 тысячи), 499 особей рыси (в прошлом году — 402 особи).

Как пояснил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев, полученные данные необходимы для установления квоты добычи животных на охоту на предстоящий сезон.

Самым распространенным способом учета является подсчет числа следов животных, уточнили в ведомстве.