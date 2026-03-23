Успех Томми Хилфигера связали с его способностью сочетать классику с доступностью

Ректор Московского художественно-промышленного института Алексей Егоров рассказал «Газете.Ru» , что успех Томми Хилфигера в сохранении актуальности бренда заключается в его способности сочетать классику с доступностью.

Хилфигер не получил классического образования в области моды, начав карьеру в розничной торговле. Он интуитивно понимал потребности своих потребителей и стремился создавать качественную одежду по разумным ценам.

По словам Егорова, в 1985 году бренд Tommy Hilfiger представил свою первую коллекцию, которая определила узнаваемый стиль — сочетание красного, белого и синего цветов, клетка, полоса, университетский силуэт. Этот стиль неожиданно был принят миром хип-хопа, что привело к значительному росту продаж.

Однако в конце 1990-х бренд столкнулся с трудностями из-за потери собственной идентичности. Как отмечает Егоров, это был болезненный, но ценный опыт, который помог Хилфигеру пересмотреть свой подход и вернуться к успеху в 2010-х годах.

Возвращение бренда было построено на другой логике: меньше логотипов, больше внимания качеству кроя и работе с архивом. Осенняя коллекция 2026 года продолжает эту линию, переосмысливая архивные модели с использованием современных материалов и пропорций.

«Работа с архивом — это не ностальгия и не дефицит идей. Это зрелость», — заявил Егоров.

Эксперт считает, что метод Хилфигера — работать с устойчивыми силуэтами, корректируя детали, посадку и материалы — универсален и применим в различных культурных традициях. Мода, у которой есть характер, всегда переживет моду, у которой есть только актуальность.