Усиление мер пожарной безопасности лесов обсудили в Саратовской области

Министр сельского хозяйства Роман Ковальский, исполняющий обязанности начальника Департамента лесного хозяйства по ПФО Сергей Ковалев и министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин во время встречи обсудили усиление мер пожарной безопасности лесов, а также расширение лесного фонда в регионе. Об этом рассказал телеканал «Саратов 24» .

На данный момент в регионе высажен 231 гектар молодых деревьев, тогда как в планах до конца года засеять четыре тысячи гектаров. Власти также решили перевести непригодные для ведения сельского хозяйства земли в лесной фонд.

В Саратовскую область планируют направить шесть беспилотников для защиты лесов от пожаров. Закупаться они будут за счет средств федерального бюджета. Кроме того, в области продолжатся проверки санитарного состояния лесов.