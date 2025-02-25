Усиление авиапатрулирования лесов проведут в Нижегородской области

Министерство лесного хозяйства Нижегородской области активно готовится к пожароопасному сезону. Чтобы быстрее обнаруживать очаги лесных пожаров и оперативно ликвидировать их, было принято решение усовершенствовать существующие маршруты воздушного патрулирования лесов. Об этом написал сайт pravda-nn.ru .

Начиная с текущего года, в регионе вводится дополнительный, пятый маршрут авиационного патрулирования, что позволит повысить эффективность мониторинга пожарной обстановки. Полеты будут осуществляться тремя самолетами малой авиации, а общий объем патрулирования в пожароопасный период составит 570 летных часов, написал RT.

Частота вылетов будет варьироваться в зависимости от уровня пожарной опасности и погодных условий — от одного до трех раз в день.