Ушел из жизни легендарный свердловский врач Евгений Девайкин

В Екатеринбурге стало известно о смерти выдающегося врача и ученого Евгения Девайкина. Он был первым главным детским анестезиологом Свердловской области и спас тысячи детских жизней. Об этом сообщил сайт «ФедералПресс» со ссылкой на региональный Минздрав.

Евгений Васильевич родился в 1941 году. После окончания педиатрического факультета Свердловского мединститута он начал работать в клинике детской хирургии городской больницы скорой помощи. Позже перешел в областную клиническую больницу. Через несколько лет после начала карьеры защитил кандидатскую диссертацию. В 1990 году его избрали доцентом кафедры мединститута. Евгений Девайкин опубликовал более 100 научных работ.

«В моей памяти Евгений Васильевич останется навсегда — надежный, спокойный, интеллигентный, суперпрофессионал. Всегда был рядом, когда надо было срочно проконсультировать тяжелого ребенка», — поделилась министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

Она также добавила, что сегодняшние успехи отрасли и низкий показатель неонатальной смертности — во многом заслуга Девайкина.