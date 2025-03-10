Ушел из жизни автор гимна Санкт-Петербурга Олег Чупров

Поэт и автор гимна Северной столицы Олег Чупров скончался на 87-м году жизни. Трагическую новость сообщила газета « Петербургский дневник ».

Писатель родился в Республике Коми, учился в Ленинградском университете и Литературном институте имени Горького, работал журналистом.

«Ясный, светлый человек, трудоголик исключительный. Он сотрудничал со всеми писательскими организациями, помогал молодым поэтам, вел семинары», — рассказала вдова поэта Людмила Чупрова.

Многие известные исполнители пели песни на стихи Чупрова. Среди них — Андрей Миронов, Иосиф Кобзон, Эдуард Хиль, Эдита Пьеха, Муслим Магомаев, Михаил Боярский и Сергей Захаров. Кроме того, его творчество было неотъемлемой частью детских праздников.