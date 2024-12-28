Усадьбу «Жерновка» в Петербурге начнут восстанавливать в 2026 году

Работы по восстановлению исторической усадьбы «Жерновка» в Санкт-Петербурге планируют начать в 2026 году. Об этом пишет сайт Gazeta.spb со ссылкой на представителей администрации Красногвардейского района города.
В ходе реставрации в усадьбе создадут учебные классы и концертные залы. Прилегающий к территории здания парк с прудом превратят в современное общественное пространство.
После капитального ремонта в усадьбе, которая признана объектом культурного наследия, разместится детская музыкальная школа. Проектную документацию собираются закончить к сентябрю следующего года.
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