Усадьбу «Жерновка» в Петербурге начнут восстанавливать в 2026 году

Работы по восстановлению исторической усадьбы «Жерновка» в Санкт-Петербурге планируют начать в 2026 году. Об этом пишет сайт Gazeta.spb со ссылкой на представителей администрации Красногвардейского района города.

В ходе реставрации в усадьбе создадут учебные классы и концертные залы. Прилегающий к территории здания парк с прудом превратят в современное общественное пространство.

После капитального ремонта в усадьбе, которая признана объектом культурного наследия, разместится детская музыкальная школа. Проектную документацию собираются закончить к сентябрю следующего года.