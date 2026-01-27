Uremont: больше половины автовладельцев выбирают несертифицированные сервисы

Эксперты онлайн-платформы Uremont сообщили «Известиям» , что более 52% опрошенных россиян предпочитают обслуживать свои автомобили вне дилерской сети, обращаясь в несертифицированные СТО и другие мастерские.

Согласно опросу, в котором приняли участие более двух тысяч респондентов, 45% водителей все же обращаются к дилерам, однако 38% предпочитают несертифицированные сервисы, а 14% доверяют ремонт своим знакомым.

На рынке России действует около 130 тысяч автосервисов, и там пока нет единого стандарта услуг и ценообразования. Клиенты часто не знают, сколько стоят работы и запчасти, и рискуют переплатить или потерять время.

Так, 69% опрошенных подчеркнули необходимость знать стоимость работ заранее, а 66% признались, что не понимают структуры ценообразования на компоненты и работы. Боязнь навязывания услуг беспокоит 63% респондентов, а 37% опасаются переплатить и быть обманутыми.