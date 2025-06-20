Урбанист Зубарик указала на этап «обеления» на рынке ИЖС

Урбанист и генеральный директор градостроительного бюро Master’s Plan Юлия Зубарик поделилась наблюдениями о состоянии индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в России. Об этом сообщила радиостанция Sputnik .

По словам эксперта, рынок ИЖС переживает этап «обеления» и цивилизации, однако сталкивается с рядом преград, замедляющих его развитие. Сам сегмент долгое время оставался вне сферы строгого регулирования.

«Ситуация начала меняться с введением эскроу-счетов в 2025 году, но для полноценного доверия со стороны покупателей необходимы дальнейшие шаги», — отметила специалист.

Как пояснила Зубарик, речь идет о создании единой цифровой платформы с типовыми контрактами, формировании реестра добросовестных подрядчиков и эффективном управлении поселками.