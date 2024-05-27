Урбанист Андреева поддержала идею благоустройства народных троп

Предложение зампредседателя Госдумы Бориса Чернышова благоустраивать народные тропы — это правильная инициатива, которая имеет смысл в реализации. Таким мнением с сайтом KP.RU поделилась главный специалист генпланов проектного института «Девелопмент-Юг» Виктория Андреева.

Она объяснила, что при проектировании дорожек нередко используют повороты под 90 градусов, что совершенно неудобно людям. Поэтому они протаптывают так называемые народные тропы, которые портят внешний вид скверов и парков.

«В столице с подобным явлением обычно борются, перекапывая тропинки или высаживая на их пути цветы. На это уходят бюджетные средства, а людям приходится ходить неудобными маршрутами», — отметила эксперт.

Она добавила, что было бы правильнее благоустраивать и асфальтировать народные тропы. Тогда удастся сохранить и внешний вид, и комфорт жителей.