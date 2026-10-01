Ura.ru: жильцы могут пожаловаться на свет прожектора в окна в Роспотребнадзор

Если прожектор во дворе или световая реклама мешают спать, жильцам стоит зафиксировать засветку и обратиться к владельцу объекта. Если проблему не решат, жалобу можно подать в надзорные органы, сообщает Ura.ru .

Сначала нужно снять из комнаты фото или видео, на которых видны окно и источник света. Следует записать адрес объекта, время работы прожектора и продолжительность засветки. Соседи могут подписать совместный акт, а специалист — измерить освещенность и оформить протокол.

Владельцу светильника можно направить письменную претензию с просьбой изменить угол наклона, поставить экран, снизить мощность или настроить таймер. К обращению стоит приложить доказательства и сохранить подтверждение отправки. Если владелец не ответит или откажется устранять проблему, жалобу на соблюдение санитарных норм можно подать в Роспотребнадзор.

По поводу дворового или уличного фонаря можно обратиться в муниципалитет, а если освещение относится к общему имуществу дома — в управляющую организацию или ТСЖ. Жалобу на световую рекламу также принимают муниципалитет и, при признаках нарушения закона о рекламе, территориальное управление Федеральной антимонопольной службы.

Если обращения не дали результата, жильцы могут пожаловаться в прокуратуру, приложив копии заявлений и ответов. Требовать устранения засветки можно и через суд. Самостоятельно закрывать или демонтировать светильник нельзя.