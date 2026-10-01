Ura.ru: воздух из батареи выпускают только при исправном кране и небольшом завоздушивании системы

Воздух из батареи выпускают только при исправном кране и небольшом завоздушивании системы. Если радиатор прогревается неравномерно, остается холодным сверху, шумит или издает булькающие звуки, в нем, скорее всего, образовалась воздушная пробка. Обычно для выпуска воздуха используют кран Маевского, пишет Ura.ru .

Перед спуском воздуха снизьте температуру на термостате или отключите радиатор. Наденьте перчатку и не наклоняйтесь близко к клапану. Подставьте под кран емкость, обернутую тканью. Осмотрите батарею: при наличии ржавчины, трещин или капель воды не трогайте клапан, а вызовите сантехника.

Используйте ключ Маевского или плоскую отвертку. Плавно поверните винт против часовой стрелки примерно на четверть оборота. Сначала выйдет воздух (шипение). Держите емкость наготове и ждите появления ровной струйки воды без пузырьков. Закройте клапан, повернув винт по часовой стрелке, без применения силы. Плоскогубцы использовать нельзя — можно сорвать резьбу.

Вытрите батарею насухо и через пару минут убедитесь, что кран не течет. Включите отопление и проверьте равномерность прогрева. Если радиатор холодный, проблема не в воздухе, а в засоре или поломке клапана. Термостат разбирать запрещено.