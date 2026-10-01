360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Ura.ru: вода в сифоне и проверка труб помогут убрать запах канализации в доме

    Запах канализации может появиться из-за пересохшего сифона, засора или неплотных соединений. Для начала стоит найти источник запаха и проверить слив, сообщает Ura.ru.

    Газы из канализации обычно удерживает гидрозатвор — слой воды в сифоне. Если раковиной, ванной или унитазом долго не пользовались, вода могла испариться. В этом случае нужно открыть кран на несколько минут, чтобы заполнить слив.

    Запах также могут вызывать жир, волосы и остатки пищи в сифоне. Его следует разобрать, очистить и промыть теплой водой, а при сборке проверить прокладки. Смешивать химические средства для прочистки нельзя. Если слив остается медленным, засор может находиться глубже — тогда лучше вызвать сантехника.

    Стоит осмотреть стыки труб, соединения унитаза и место подключения стиральной машины. Влажный стык нужно разобрать и исправить, поврежденную прокладку — заменить. Замазывать грязное или мокрое соединение силиконом не следует. Сливной шланг стиральной или посудомоечной машины должен быть подключен по схеме производителя.

    Если запах возникает при сливе воды у соседей, а в сифоне слышно бульканье или уходит вода, проблема может быть в вентиляции стояка. В этом случае нужно обратиться в управляющую организацию.

    Читайте также

    Люди с ОВЗ проголосовали на подмосковных участках — как это было

    Стилист назвал модные головные уборы сезона-2026/2027

    Зумеры объявили войну гигиене: зачем им феромон-максинг?

    Gemini

    Зампред ОП Подмосковья Леонов рассказал о подготовке наблюдателей на выборах

    пресс-центр Московской области по выборам депутатов ГД РФ и МОД «Выборы 2026»

    Россиянам дали совет на случай встречи с медведем в лесу

    «Единая Россия» поблагодарила избирателей Подмосковья за участие в выборах

    пресс-служба «Единой России»

    Финансист разъяснил, при каком условии банк вернет украденные мошенниками деньги

    IMAGO/Zoonar.com/Sirijit Jongcha

    Мошенники приманивают водителей скидками на АЗС. Как работает новая схема?

    Путин одобрил цифровизацию архивов истории городов России

    Москвичей предупредили о теплой погоде без осадков во вторник

    Военно-Грузинскую дорогу в Северной Осетии открыли для всех видов транспорта

    Обезьяна Чапа из Московского зоопарка стала амбассадором телеканала 360.ru