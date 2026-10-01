Ura.ru: вода в сифоне и проверка труб помогут убрать запах канализации в доме

Запах канализации может появиться из-за пересохшего сифона, засора или неплотных соединений. Для начала стоит найти источник запаха и проверить слив, сообщает Ura.ru .

Газы из канализации обычно удерживает гидрозатвор — слой воды в сифоне. Если раковиной, ванной или унитазом долго не пользовались, вода могла испариться. В этом случае нужно открыть кран на несколько минут, чтобы заполнить слив.

Запах также могут вызывать жир, волосы и остатки пищи в сифоне. Его следует разобрать, очистить и промыть теплой водой, а при сборке проверить прокладки. Смешивать химические средства для прочистки нельзя. Если слив остается медленным, засор может находиться глубже — тогда лучше вызвать сантехника.

Стоит осмотреть стыки труб, соединения унитаза и место подключения стиральной машины. Влажный стык нужно разобрать и исправить, поврежденную прокладку — заменить. Замазывать грязное или мокрое соединение силиконом не следует. Сливной шланг стиральной или посудомоечной машины должен быть подключен по схеме производителя.

Если запах возникает при сливе воды у соседей, а в сифоне слышно бульканье или уходит вода, проблема может быть в вентиляции стояка. В этом случае нужно обратиться в управляющую организацию.