Ura.ru: внекорневые подкормки томатов помогут быстро восполнить дефицит элементов

Томаты требуют внимательного ухода, особенно в летний период, когда они активно растут и плодоносят. Правильная подкормка — залог богатого урожая. Важно не перекормить растения, а обеспечить их необходимыми питательными веществами на каждом этапе роста. Об этом сообщил сайт Ura.ru .

В летний период томаты особенно нуждаются в таких элементах, как азот, фосфор и калий. Им также необходимы микроэлементы такие как магний, кальций, бор, железо.

Для подкормки томатов можно использовать органические и минеральные удобрения. Органические удобрения: перепревший навоз или перегной, компост, травяные настои из крапивы, одуванчика или мокрицы, древесная зола. Минеральные удобрения: аммиачная селитра или мочевина, суперфосфат, сульфат калия или калийная селитра, комплексные минеральные удобрения такие как нитроаммофоска, «Агрикола», «Кемира» или «Здравень».

Существует два основных способа внесения удобрений — корневой и внекорневой. Корневые подкормки обеспечивают растения необходимыми элементами через корневую систему, а внекорневые помогают быстро восполнить дефицит элементов и поддержать растения в критических ситуациях.

Для корневых подкормок можно использовать различные составы. Хорошо зарекомендовал себя раствор коровяка, травяной настой из крапивы или минеральные удобрения. Внекорневые подкормки служат эффективным дополнением к основному питанию. Их главное преимущество — быстрая усвояемость питательных веществ.