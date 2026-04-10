Ura.ru: в Великую субботу 11 апреля не следует заниматься уборкой и устраивать праздники

В 2026 году православные отмечают Великую субботу 11 апреля. Согласно церковному преданию, именно в этот момент Иисус Христос спустился в ад, чтобы освободить души праведников, сообщило Ura.ru .

Великая суббота сопровождается особыми запретами и ограничениями. В этот день не рекомендуется заниматься физическим трудом: нельзя убираться, стирать, гладить, шить или заниматься другими видами рукоделия, а также работать на земле.

Не стоит устраивать увеселительные мероприятия — свадьбы, дни рождения, юбилеи и прочие праздники лучше перенести на другое время. Важно избегать ссор, грубости и сквернословия, поскольку это считается тяжким грехом. Также продолжается пост, поэтому употребление алкоголя запрещено.