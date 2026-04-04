Ura.ru: в Великий понедельник нельзя занимать деньги и давать в долг

Великий понедельник — это первый день Страстной седмицы, завершающей Великий пост перед Пасхой. В 2026 году он приходится на 6 апреля, сообщило Ura.ru .

С Великого понедельника начинали активную подготовку к Пасхе: закупали продукты, красили нитки для вышивания рушников. Однако главным в этот день считались молитва и покаяние.

Согласно народным традициям, в Великий понедельник нельзя занимать деньги или давать в долг — вместе с деньгами из дома может уйти благополучие. Также не рекомендуется ругаться, ссориться и сквернословить — считается, что конфликт в этот день может затянуться надолго.