Ura.ru: в День Кирилла Катаника нельзя готовить щи и пироги с капустой

День Кирилла Катаника отмечают 3 апреля. Праздник получил свое название от искаженного имени византийского святителя Кирилла Катанского. Этот день символизировал окончание зимы и пробуждение природы, сообщило Ura.ru .

В этот день принято посещать храм и молиться святым. Хорошей традицией считалась прогулка на свежем воздухе — люди благодарили природу за приход весны и подкармливали птиц. Также с этого дня начинали уборку в доме и готовились к весенним полевым работам.

Однако существовали и строгие запреты, которые свято соблюдали предки. Так, 3 апреля не рекомендовалось готовить щи, борщ, пироги с капустой или картофелем — эти блюда ассоциировались с поминками, и их появление на столе считалось дурным знаком.

Запрещалось стирать и стелить новое постельное белье — верили, что это приведет к бессоннице и разладу в семье. Не советовали взаимодействовать с водой: ходить на рыбалку, полоскать белье или долго стоять у реки, чтобы не потревожить пробуждающегося водяного.