URA.RU: содержание кошек в квартире может вызвать у людей токсоплазмоз и аллергию

Кошки — популярные домашние питомцы, но их содержание в городской квартире сопряжено с рядом рисков. Среди них — токсоплазмоз, аллергия, травмы и влияние на психическое здоровье, сообщил URA.RU .

Токсоплазмоз — это паразитарное заболевание передается человеку через контакт с зараженными фекалиями или шерстью кошки. До 70% владельцев кошек могут быть носителями токсоплазмы. Чтобы минимизировать риск заражения, необходимо ежедневно убирать кошачий лоток в перчатках и дезинфицировать его раз в неделю хлорсодержащими средствами.

После контакта с кошкой нужно мыть руки, а раз в 3–6 месяцев проводить дегельминтизацию питомца. Беременным женщинам лучше не убирать за кошкой, так как токсоплазмоз опасен для плода.

Кошачья перхоть, слюна и моча содержат белки-аллергены, которые могут вызывать астму, ринит и кожные реакции у 15–20% населения. Аллергия может развиться даже через несколько лет после появления кошки в доме. Чтобы сократить риски, нужно вычесывать кошку два-три раза в неделю и использовать влажные салфетки для удаления перхоти. В спальне и гостиной полезно установить воздухоочиститель с HEPA-фильтром и регулярно делать влажную уборку.

Даже домашние кошки могут царапать и кусать хозяев. Чтобы избежать инфицирования глубоких царапин, нужно специальными ножницами подстригать животному когти раз в две-три недели и купить когтеточки разных типов. При глубоких укусах или царапинах рану нужно промыть антисептиком и обратиться к врачу, чтобы сделать прививку от столбняка.