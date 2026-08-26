Телевизор может представлять серьезную угрозу для здоровья человека. Чрезмерный просмотр телепередач связан с нарушениями сна, метаболическими проблемами и даже формированием зависимостей, пишет Ura.ru .

Синий свет от экранов телевизоров подавляет выработку мелатонина — гормона, регулирующего цикл сна и бодрствования. Это затрудняет засыпание и уменьшает глубину сна. Чтобы улучшить качество сна, рекомендуется выключать телевизор за один-два часа до отхода ко сну.

У детей и подростков каждый дополнительный час просмотра телевизора повышает риск высокого давления и инсулинорезистентности на 10–15%. У тех, кто проводит перед экраном по пять-шесть часов в день, опасность метаболических нарушений возрастает на 40–60%. Постоянное сидение перед телевизором вытесняет физическую активность, ухудшает качество сна и провоцирует переедание.

Просмотр новостей и сериалов перед сном вызывает когнитивное и эмоциональное возбуждение, что затрудняет засыпание. Негативные новости, триллеры и драмы активируют стрессовые гормоны, увеличивая тревожность. Для снижения тревожных состояний лучше выбирать спокойный контент.

Дети, которые проводят много времени у телевизора, в будущем чаще склонны к никотиновой, алкогольной и другим зависимостям. Избыточное время перед экраном ТВ к 30–40 годам формирует «метаболический синдром», который влечет за собой гипертонию, диабет 2 типа и ожирение.

Невидимое мерцание экрана современных телевизоров вызывает снижение концентрации и когнитивную усталость. Просмотр ТВ без перерывов на протяжении четырех часов подряд провоцирует синдром «компьютерного зрения», вызывая сухость и покраснение глаз. Чтобы предотвратить это, рекомендуется делать перерывы в просмотре каждые 45–60 минут и пользоваться увлажняющими каплями.