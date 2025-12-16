Ura.ru: раннее бронирование билетов и использование лоукостеров помогут сэкономить на перелете

При планировании путешествия значительная часть бюджета уходит на авиабилеты. Однако есть несколько проверенных способов сэкономить на перелетах, сообщило Ura.ru .

Так, в момент открытия продаж билеты обычно стоят дешевле, чем перед самым вылетом. Раннее бронирование повышает шансы получить выгодный тариф.

Кроме того, можно рассмотреть лоукостеров. Бюджетные авиакомпании часто предлагают более низкие цены на перелеты, хотя сервис может быть скромнее.

Хотя полеты с пересадками нередко несут риски, они могут быть дешевле прямых рейсов. При бронировании таких маршрутов рекомендуется закладывать на стыковку не менее трех часов.