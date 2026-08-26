Патентование изобретения — это способ для частного лица монетизировать техническую идею. Однако на пути от заявки до прибыли есть немало сложностей, пишет Ura.ru .

Перед подачей заявки на патент нужно убедиться в инновационности решения. Для этого проводят патентный поиск в базах ФИПС, Google Patents, Espacenet. Это позволяет проверить, соответствует ли решение трем критериям патентоспособности: изобретательскому уровню и промышленной применимости. Стоит учесть, что 60–70% заявок отклоняются из-за отсутствия новизны.

Заявка на патент включает описание, формулу, реферат и чертежи. Формула — самый важный документ, так как она определяет объем правовой охраны. Сейчас подача заявки и формальная экспертиза обходятся от 3 300 до 4 700 рублей. Экспертиза по существу стоит 12 500 рублей плюс 9 200 рублей за каждый независимый пункт формулы свыше одного. Регистрация и выдача патента стоят 3 000 рублей.

Срок рассмотрения заявки занимает от 10 до 18 месяцев. Если не запросить ускоренную экспертизу, конкуренты могут успеть вывести аналог на рынок.

Лицензирование позволяет заработать на продаже права на использование за роялти, что составляет 3–10% от выручки. За продажу патента положен единовременный платеж, который в зависимости от отрасли может составить от 50 000 до 5 млн рублей. Можно заработать на запуске собственного производства, но для этого потребуется привлечение инвестиций.

Патент на изобретение действует 20 лет, но требует ежегодных пошлин. С 1-го по 5-й год — 10 000 рублей, с 6-го по 10-й — 20 000 рублей, с 11-го по 15-й — 40 000 рублей, с 16-го по 20-й — 60 000 рублей. Если не заплатить вовремя, патент аннулируется, а идея становится общественным достоянием.