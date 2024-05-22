URA.RU: минусовые температуры сохранятся в Челябинской области до 25 мая
Синоптики челябинского метеоцентра предупредили жителей региона о минусовых температурах, которые сохранятся до 25 мая. Заморозки прогнозируются в горах и низинах, написал сайт URA.RU.
Как уточнил RT, в ночь на четверг, 23 мая, в регионе ожидается до +2… +7 градусов. В гористых районах температура опустится до -3 градусов. В ночь на пятницу, 24 мая, ожидаются такие же температуры.
Днем 23 мая воздух прогреется до +15 градусов, днем 25 мая столбики термометров будут показывать +13 градусов.
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