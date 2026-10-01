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    Ura.ru: газовый котел для частного дома выбирают по мощности и типу отопления

    При выборе газового котла нужно учитывать теплопотери дома, потребность в горячей воде и условия установки. От конструкции прибора зависят расход газа, срок службы и работа при отключении электричества, сообщает Ura.ru.

    Для центральной России ориентир при расчете мощности — 1 кВт на 10 кв. м. Дому площадью 150 кв. м потребуется около 15 кВт для отопления, а с учетом теплопотерь и горячей воды — 20–24 кВт. Точную мощность лучше определять по проекту: избыточно мощный котел чаще включается и быстрее изнашивается.

    Напольные модели подходят для больших домов и старых систем отопления. Настенные компактнее и обычно рассчитаны на мощность до 30 кВт. Двухконтурный котел греет и дом, и воду, но при одновременном открытии двух кранов ее напор и температура могут падать. При нескольких точках водоразбора удобнее одноконтурная модель с бойлером.

    Котлу с открытой камерой сгорания нужны вентиляция и вертикальный дымоход. Закрытая камера получает воздух с улицы. Конденсационная модель может сократить расход газа в системе теплого пола, но стоит дороже обычной. При частых отключениях электричества стоит рассмотреть энергонезависимый напольный котел.

    Перед покупкой также нужно проверить требования к помещению, наличие сервиса и запчастей в регионе. Для установки получают технические условия и заказывают проект; после монтажа оборудование проходит проверку.

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