Ura.ru: если муж подарил общую квартиру матери, для сделки нужно нотариальное согласие жены
Квартиру, которую муж переоформил на свою мать, можно учесть при разделе имущества после развода. Об этом сообщил Верховный суд по итогам рассмотрения соответствующего спора, пишет Ura.ru.
Закон четко делит имущество на общее и личное. Общим считается все нажитое в браке, личным — купленное до брака, подаренное или унаследованное.
Если муж подарил или продал общую квартиру матери, для сделки нужно нотариальное согласие жены. Без него сделку можно оспорить в суде в течение года. Если согласие было, оспорить продажу не выйдет — придется доказывать, что сделка была мнимой.
Важное разъяснение Верховного суда: если один супруг тайно купил квартиры на мать через займы в период брака, это жилье считается общим и подлежит разделу. При сокрытии имущества суд может присудить денежную компенсацию или отступить от равенства долей.