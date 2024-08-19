Ura.ru: дыхательные практики и хороший сон помогут избавиться от лишнего веса
Существуют несколько способов похудения, для которых даже не нужно вставать с кровати. Речь идет о методах, подтвержденных научными журналами, сообщило Ura.ru.
Так, помогут избавиться от лишнего веса дыхательные упражнения. Практика с глубоким дыханием стимулирует обмен веществ и улучшает пищеварение.
Еще один путь к стройности — качественный сон. Проблемы с ночным отдыхом приводят к замедлению метаболизма и способствуют набору килограммов.
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