Ura.ru: дыхательные практики и хороший сон помогут избавиться от лишнего веса

Существуют несколько способов похудения, для которых даже не нужно вставать с кровати. Речь идет о методах, подтвержденных научными журналами, сообщило Ura.ru.

Так, помогут избавиться от лишнего веса дыхательные упражнения. Практика с глубоким дыханием стимулирует обмен веществ и улучшает пищеварение.

Еще один путь к стройности — качественный сон. Проблемы с ночным отдыхом приводят к замедлению метаболизма и способствуют набору килограммов.

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