Ura.ru: для мягкого воздействия на кожу и легкого массажа подойдут березовые веники

Выбор веника для бани зависит от индивидуальных предпочтений и целей. Для мягкого воздействия на кожу и легкого массажа подойдут березовые веники, а для интенсивного разогрева и плотного пара — дубовые. Хвойные породы часто используют для глубокого точечного массажа, а эвкалипт — для ингаляций, написало Ura.ru .

Новичкам лучше всего выбирать березовые веники, так как они не травмируют кожу. Для первого посещения бани также подойдут дубовые веники. Опытные посетители бани могут попробовать экзотические виды веников.

Можно выделить три основных типа веников:

— Листовые (классические): береза, дуб, липа, клен. Эти веники хорошо нагнетают пар, впитывают пот и подходят для контактного массажа. — Хвойные: пихта, можжевельник, ель. Они предназначены для жесткого акупунктурного массажа и выделяют фитонциды и смолы. — Травяные и экзотические: полынь, мята, донник, эвкалипт. Обычно применяются в качестве дополнения к основному венику или для ароматизации парной.

При выборе веника необходимо учитывать такие факторы, как чувствительность кожи, опыт посещения бани, предпочтения в ароматах и переносимость высоких температур. Важно помнить, что эфирные масла, содержащиеся в пихте, можжевельнике и эвкалипте, могут вызвать раздражение слизистых оболочек у чувствительных людей.