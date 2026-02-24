Ura.ru: день открытия спирта отмечают 25 февраля

Сразу несколько необычных праздников отмечают 25 февраля. Об этом сообщило Ura.ru .

Так, празднуют день открытия спирта. Он посвящен выделению этилового спирта в чистом виде. Важное открытие в области химии оказало значительное влияние на медицину, промышленность, парфюмерию и науку в целом.

Еще одно событие — день государственного флага Башкирии. Жители республики вспоминают историю своей малой родины, говорят о единстве народов и уважении к национальным символам.

Также отмечается день рождения револьвера. Праздник связан с получением патента на револьвер американским изобретателем Сэмюэлом Кольтом в 1836 году. Разработка стала настоящим технологическим прорывом.