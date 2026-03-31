Ura.ru: день дурака и коньяка отмечают 1 апреля 2026 года

Сразу несколько интересных событий празднуют 1 апреля. В России и других странах отмечают веселый день смеха, а также день рождения доллара и день коньяка, сообщило Ura.ru .

День смеха связан с традицией шутить и разыгрывать друзей и коллег. Его происхождение не установлено точно, но одна из версий связана с введением Григорианского календаря в XVI веке. В России традиция отмечать день смеха укрепилась во времена Петра I.

Точная дата возникновения дня коньяка не установлена, но одна из версий связана с именем французского короля Людовика XV. Согласно другой версии, 1 апреля принято считать «днем рождения» коньяка, поскольку к концу марта традиционно завершаются все подготовительные работы, связанные с началом процесса созревания напитка.