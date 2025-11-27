Ura.ru: 28 ноября нельзя ссориться, переедать и сплетничать

Гурьев день отмечают в России 28 ноября. В православных храмах в эту дату вспоминают трех мучеников — Гурия, Самона и Авива. В народе же готовятся к рубежу между осенью и зимой, сообщило Ura.ru .

В этот день нельзя ругаться и ссориться, особенно супругам — грозят долгие обиды. Запрещено переедать, так как нарушение поста считалось неблагоприятным для здоровья.

Также не стоит делать уборку и выливать грязную воду, чтобы не «вымыть» из дома удачу. Сплетничать и лгать тоже не рекомендуется, чтобы нечистая сила не воплотила сказанное в жизнь.