Уральский протоиерей Игорь отметил, что истинная причина пьянства — в утрате исконных ценностей

Протоиерей отец Игорь (Бачинин), секретарь попечительства о народной трезвости в Свердловской области, рассказал о методах борьбы с алкоголизмом. По его мнению, важно не просто отказаться от алкоголя, но и сформировать трезвенные убеждения, написало Ura.ru .

Отец Игорь считает, что человек должен найти смысл жизни, жизненные цели и ценности, чтобы алкоголь не вписывался в его мировоззренческую картину. Также необходима поддерживающая и развивающая среда, где человек может сохранить себя в трезвости.

Священник отметил, что в Свердловской области реализуется несколько проектов, направленных на борьбу с алкоголизмом. Среди них — «Здоровое село — территория трезвости» и «Ориентиры жизни». В рамках этих проектов проводятся занятия, конкурсы и другие мероприятия, направленные на пропаганду трезвого образа жизни.

Отец Игорь уверен, что причина пьянства — в утрате исконных ценностей. Он считает, что необходимо возродить то, что указано в 809 указе от 2022 года о государственной политике по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей.

По словам священника, любые ограничения в отношении продажи алкоголя могут сохранить чьи-то жизни. Он также отметил, что просветительские ролики «Береги себя» могут быть полезны в борьбе с алкоголизмом.