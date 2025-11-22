Уральский форум рестораторов и отельеров с расширенной программой пройдет в Челябинске
В 2026 году Челябинск вновь организует проведение Уральского форума рестораторов и отельеров, ставшего важным событием для индустрии гостеприимства на Южном Урале. Об этом сообщил «Курс дела».
В новом сезоне запланированы смена формата и расширение программы. Основное внимание участников будет сосредоточено на развитии региональной гастротуристической составляющей. Среди обсуждаемых вопросов окажутся сокращение числа гостей заведений, недостаток персонала и меры по укреплению отрасли, основанные на опыте лучших предприятий.
Форум отметится новшеством — проведением специальных экскурсий по знаковым ресторанам, гостиничным комплексам и компаниям региона. Основная цель мероприятия — продемонстрировать уникальный гастрономический потенциал Южного Урала.