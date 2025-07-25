Упрдор предупредил о частичном закрытии съездов на КАД в Петербурге из-за ремонта

Ремонтные работы на 18-м километре федеральной трассы А-118 в Санкт-Петербурге приведут к ограничению пропускной способности на развязке Кольцевой автомобильной дороги и Выборгского шоссе. Об этом сообщил peterburg2.ru со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор «Северо-Запад».