Упрдор предупредил о частичном закрытии съездов на КАД в Петербурге из-за ремонта

Ремонтные работы на 18-м километре федеральной трассы А-118 в Санкт-Петербурге приведут к ограничению пропускной способности на развязке Кольцевой автомобильной дороги и Выборгского шоссе. Об этом сообщил peterburg2.ru со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Временные неудобства затронут два съезда транспортной развязки. Ремонтные мероприятия включают покраску бетонных конструкций мостового полотна с предварительной пескоструйной обработкой.
Путепровод соединяет крупнейший строительный магазин «Максидом» и торговый комплекс «Китай-город». На время работ будет закрыта половина полосы движения на каждом съезде. Скоростной лимит для автомобилей снизится до 40 километров в час.
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