Управляющий партнер ТМТ-консалтинг Анкилов: операторы проводят связь вдоль трасс там, где это финансово выгодно

В России планируется упростить условия размещения инфраструктуры связи вдоль дорог. При этом сотовые операторы проводят связь там, где это финансово выгодно, сообщил управляющий партнер ТМТ-консалтинг Константин Анкилов в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам эксперта, решение вопроса со связью на трассах имеет очень важное для страны значение. Однако сотовые операторы не захотят брать на себя основную финансовую нагрузку, поскольку для них это будет основанием повышать стоимость услуг.

Анкилов отметил, что больше проблем со связью существует там, где меньше населенных пунктов: в полях, в тайге и северных регионах.