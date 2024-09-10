Управляющий «Альфа-Капитал» Привалов сообщил, что замещение еврооблигаций позволит упростить обслуживание долга

Запуск процедуры замещения суверенных еврооблигаций позволит упростить обслуживание суверенного долга. Об этом «Известиям» рассказал портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Артем Привалов.
Как пояснил эксперт, сейчас владельцы бумаг, чьи права учитываются в иностранных депозитариях, имеют права на получение выплаты НРД после предъявления документов. После окончания замещения они будут находиться в периметре национального расчетного депозитария, что упростит процесс выплат для всех участников.
Привалов также добавил, что у Минфина появится полноценная суверенная кривая в иностранной валюте, от которой и можно будет отталкиваться в будущем для потенциального размещения новых займов.
Удары ВСУ по России станут темой беседы Байдена и Страмера
Пострадавшего при атаке БПЛА в Раменском перевезли в Москву вертолетом
Музыкально-поэтический вечер прошел в библиотеке имени Белого в Балашихе
Бесплатный мастер-класс по настольному теннису пройдет в Лобне 11 сентября
Лазерным шоу завершат празднование Дня города в Лобне 14 сентября
Крупного взрыва удалось избежать в Раменском
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте