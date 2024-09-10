Управляющий «Альфа-Капитал» Привалов сообщил, что замещение еврооблигаций позволит упростить обслуживание долга

Запуск процедуры замещения суверенных еврооблигаций позволит упростить обслуживание суверенного долга. Об этом «Известиям» рассказал портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Артем Привалов.

Как пояснил эксперт, сейчас владельцы бумаг, чьи права учитываются в иностранных депозитариях, имеют права на получение выплаты НРД после предъявления  документов. После окончания замещения они будут находиться в периметре национального расчетного депозитария, что упростит процесс выплат для всех участников.

Привалов также добавил, что у Минфина появится полноценная суверенная кривая в иностранной валюте, от которой и можно будет отталкиваться в будущем для потенциального размещения новых займов.

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