Управляющий «Альфа-Капитал» Привалов сообщил, что замещение еврооблигаций позволит упростить обслуживание долга

Как пояснил эксперт, сейчас владельцы бумаг, чьи права учитываются в иностранных депозитариях, имеют права на получение выплаты НРД после предъявления документов. После окончания замещения они будут находиться в периметре национального расчетного депозитария, что упростит процесс выплат для всех участников.

Привалов также добавил, что у Минфина появится полноценная суверенная кривая в иностранной валюте, от которой и можно будет отталкиваться в будущем для потенциального размещения новых займов.