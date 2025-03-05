Управляющая «Фреш оптики» Апексимова призвала покупать очки только в оптике

Накануне, 4 марта, отмечался Международный день очкарика. В этот день поздравляют людей, которые привыкли смотреть на мир через очки. Издание «ТСН24» поговорила с управляющей сети салонов «Фреш оптика» Ольгой Апексимовой о модных тенденциях в мире оптики, правильном подборе оправ и линз.

Большинство клиентов салонов — молодые люди от 18 до 38 лет, которым требуется коррекция зрения. Многие продолжают вести активную жизнь, и задача специалистов — помочь им сохранить здоровье глаз.

Очень важно правильно подобрать очки, говорит эксперт. Прежде всего нужно пройти проверку зрения в салоне, имеющем медицинскую лицензию. Затем консультанты помогут выбрать оправу, которая будет идеально сидеть. Нельзя забывать о подборе линз, ведь именно через них человек смотрит на мир. Лучше проводить проверку зрения у офтальмолога в первой половине дня, когда глаза еще не устали.

Сегодня мало кто может похвастаться идеальным зрением, но если хочется иметь очки для имиджа, то нужно выбирать качественные модели. Апексимова советует покупать солнцезащитные очки только в оптике, где продаются изделия со стопроцентной защитой от ультрафиолета.

Срок службы корригирующих очков составляет около двух лет. После этого рекомендуется заменить линзы. Проверку зрения необходимо проводить не реже одного раза в год.