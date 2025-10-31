Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Химки Московской области допустило нарушения

Согласно доводам жалобы, Управление неправомерно отказало заявителю в допуске к участию в открытом конкурсе и не вернуло средства, внесенные заявителем в качестве обеспечения заявки на участие в Конкурсе.
Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, Комиссия Московского областного УФАС России выявила нарушение порядка рассмотрения заявки на участие в торгах и признала жалобу обоснованной.
