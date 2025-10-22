Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Химки Московской области допустило нарушения

Согласно доводу жалобы, в конкурсной документации указаны размеры площадей жилых помещений МКД отличные от размеров, размещенных на сайте ГИС ЖКХ.

Изучив представленные доказательства и выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, Комиссия Московского областного УФАС России установила, что Администрацией верно указаны сведения о площадях МКД, а информация, указанная в ГИС ЖКХ, является недостоверной.

Управлению выдано обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.