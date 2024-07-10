Сегодня 08:23 Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Химки Московской области допустило нарушения
Согласно доводу жалоб, Управление ЖКХ неправомерно отменило конкурсы.
Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалоб,
и изучив представленные доказательства, Комиссия Московского областного УФАС России установила обстоятельства, подтверждающие нарушение порядка рассмотрения заявок на участие в открытых конкурсах, и признала жалобы обоснованными.
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