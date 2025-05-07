Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Химки Московской области допустило нарушения

Согласно доводам жалобы, конкурсная документация содержала недостоверные сведения в отношении размеров площадей жилых помещений, помещений общего пользования многоквартирных домов, также Управление не представило ответ на запрос разъяснений конкурсной документации и неправомерно отклонило заявку АО «Обеспечение комфорта Химки» на участие в конкурсе.
Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, Комиссия Московского областного УФАС России выявила нарушения порядка проведения и организации конкурса и признала жалобу обоснованной.
Управлению выдано обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.
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