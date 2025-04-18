Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Химки Московской области допустило нарушения

Согласно доводу жалобы, у Управления отсутствуют основания для проведения конкурса в связи с реализацией собственниками помещений в многоквартирных домах, которые являются объектом конкурса, права по выбору способа управления.
Изучив представленные доказательства и выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, Комиссия Московского областного УФАС России установила обстоятельства, подтверждающие нарушение порядка оценки документов, поступивших организатору торгов во время проведения конкурса, и признала жалобу обоснованной.
Управлению выдано обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.
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