Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации г.о. Химки Московской области допускает нарушения

Согласно доводу жалобы, Управление ЖКХ неправомерно отменило конкурс.
Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, Комиссия Московского областного УФАС России установила обстоятельства, подтверждающие нарушение порядка рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, и признала жалобу обоснованной.
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