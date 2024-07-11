Управление благоустройства Администрации Богородского городского округа Московской области допускает нарушения

Согласно доводам жалобы, Управление благоустройства неправомерно отказало заявителю в допуске к участию в открытом конкурсе, а протокол рассмотрения заявок не соответствовал требованиям законодательства.

Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы,
и изучив представленные доказательства, Комиссия Московского областного УФАС России установила обстоятельства, подтверждающие нарушение порядка рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, и признала жалобу обоснованной.

Управлению благоустройства выдано обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.

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