Unikey: более 60% россиян предпочитают покупать жилье с готовой отделкой

Около половины россиян испытывают трудности с пониманием разницы между видами отделочных работ. Об этом сообщили « Известия » со ссылкой на результаты исследования девелоперской компании Unikey.

Терминология строительной отрасли, связанная с понятиями «черновая», «предчистовая» и «полностью чистая отделка», воспринимается населением обычно как необязательное дополнение, а не как общепринятый профессиональный стандарт.

Несмотря на путаницу в терминах, покупатели проявляют значительный интерес к жилью, готовому к быстрому переезду: 61% предпочитают варианты, позволяющие минимизировать затраты времени и усилий на ремонтные работы. Ключевыми мотиваторами выступают экономическая выгода (38%) и простота переезда (35%).