«Умскул»: лишь 16% родителей готовы отпустить детей на вечеринку в честь выпускного

Банкеты в честь выпускного по-прежнему остаются наиболее популярным форматом праздника — их выбирают 62% школьников, 55% родителей и 48% учителей. Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на результаты исследования онлайн-платформы «Умскул» и бьюти-ретейлера «Золотое яблоко».

Если бы выпускники могли выбирать самостоятельно, они бы отдали предпочтение вечеринкам с танцами (52%), поездкам (41%) или отдыху на природе (40%). Взрослые же проявляют сдержанность в данном вопросе: лишь 16% родителей выразили готовность отпустить детей на вечеринку с друзьями.

Также стало известно, что 42% выпускников рассчитывают получить подарок от семьи. Самыми желанными презентами стали деньги (53%), впечатления или поездка (52%), памятные вещи (42%) и подарочные сертификаты (36%).