КС: умерщвление животных возможно только при их опасности для человека

Умерщвление безнадзорных животных признали исключительной мерой. Эта процедура возможна только в случае их опасности для человека. Постановление вынес Конституционный суд (КС) России, сообщило РИА «Новости» .

В Верховный суд Бурятии поступил иск от группы зоозащитников. Они потребовали признать недействующими некоторые положения регионального закона от 22 ноября 2023 года об обращении с животными без владельцев. Истцы посчитали неправомерной норму, по которой возможно умерщвление жизнеспособных животных на 31-й день после отлова, если за это время их не забрали новые хозяева или в какие-либо организации.

Верховный суд Бурятии приостановил судебный процесс и направил запрос в КС «в связи с обнаружившейся неопределенностью в вопросе соответствия подлежащих применению в этом деле норм федерального закона конституции». Заявитель усомнился в конституционности оспариваемых норм. Потому что из-за этого российские регионы могут получить неограниченные полномочия, затрагивающие в том числе жизнь здоровых безнадзорных животных, что противоречит принципам гуманного обращения.

По данным КС, в стране действую нормы обращения с такими питомцами. Речь идет о чипировании, отлове, вакцинации и других мерах. Для защиты людей власти регионов имеют право устанавливать и собственный порядок обращения с безнадзорными животными. При этом умерщвление является исключительной мерой.

«Оправданной лишь когда прочие мероприятия в конкретных условиях не могут обеспечить надлежащий уровень защиты человека, его прав и свобод, общественную безопасность», — уточнили в суде.

Однако основаниями для таких мер «не могут быть ни загруженость приютов, ни оптимизация бюджетных расходов».