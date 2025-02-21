Умер создатель «Дорожного радио» Андрей Михайлов. Об этом сообщила пресс-служба Европейской медиагруппы, в состав которой входит станция.

Михайлов посвятил работе в СМИ более 30 лет. Он был создателем и бессменным программным директором радиостанции с 2003 по 2023 годы, после чего остался на ней в качестве консультанта. Он вывел проект с нуля в лидеры национального рынка.

«Это большая утрата для каждого из нас», — заявили в медиагруппе.

Они также выразили соболезнования родным и близким покойного. Причина смерти медиаменеджера не сообщается.

В октябре в Италии на 60-м году жизни умер телеведущий Андрей Егоршев, прославившийся в России как основатель жанра «обзор прессы».