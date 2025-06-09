Умер основатель кекусинкай в Пензенской области Владимир Сычин

В понедельник, 9 июня, стало известно о скоропостижной смерти основателя кекусинкай (стиль карате) в Пензенской области Владимира Петровича Сычина. Об этом сообщила «Пенза-пресс» .

По данным пресс-службы регионального министерства спорта, Владимир Сычин возглавлял Пензенскую региональную общественную организацию карате кекусинкай и спортивный клуб «ЭДО». Кроме того, он был исполнительным директором Пензенского филиала Российского союза боевых искусств и почетным президентом Федерации киокушинкай Пензенской области.

Владимир Сычин родился 4 июля 1955 года. Под его руководством более 50 человек получили звание мастера спорта России или кандидата в мастера спорта. Министерство физической культуры и спорта выразило соболезнования семье и близким Владимира Петровича.

Прощание с Владимиром Сычиным запланировано на 11 июня в 9:30 во дворце единоборств «Воейков».