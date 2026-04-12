Умер директор «Навашинского завода стройматериалов» Александр Тюрин

В Навашинском округе 8 апреля ушел из жизни Александр Тюрин — директор «Навашинского завода стройматериалов», почетный гражданин Нижегородской области. Ему было 86 лет, написал сайт newsnn.ru .

Александр Тюрин родился в деревне Горицы (Навашинский округ). После окончания местной школы в 1954 году начал работать в колхозе, а затем окончил ремесленное училище №14. Два года работал сварщиком на судостроительном заводе «Ока», совмещая работу с учебой в вечерней школе.

В 1964 году Тюрин окончил Ленинградский индустриальный техникум, а в 1972 году — заочно Горьковский институт инженеров водного транспорта. Начинал карьеру мастером в профтехучилище, затем работал в Навашинском райкоме комсомола и райисполкоме.

С 1982 года Тюрин возглавлял Навашинский завод стройматериалов, при нем предприятие достигло значительных успехов и заняло лидирующие позиции в строительной отрасли региона.

Кроме того, Александр Тюрин полвека своей жизни посвятил депутатской работе и активно занимался благотворительностью, помогая больницам, образовательным учреждениям, домам культуры, а также участвуя в реставрации храмов и строительстве новых социальных объектов.