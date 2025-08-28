Умер бывший губернатор Смоленской области Валерий Фатеев
Бывший губернатор Смоленской области Валерий Фатеев умер на 80-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба регионального кабмина.
«Правительство Смоленской области выражает соболезнования родным и близким Валерия Петровича», — указали в публикации.
Фатеева назначили на пост руководителя администрации региона в октябре 1991-го, он проработал на посту полтора года. Потом трудился заместителем председателя Госкомимущества и заместителем министра экономики, а также представлял Смоленскую область в Совете Федерации.
Издание Smolensk-i со ссылкой на бывшего члена губернаторской команды Фатеева уточнило, что причиной смерти стал несчастный случай на железнодорожной дороге.
Экс-главу области похоронили в селе Садки, на кладбище недалеко от храма Рождества Иоанна Предтечи.
