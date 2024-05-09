Украина взломала платформу для ТВ-трансляции в Крыму | 360°

Важное 09 мая 2024, 11:42 Украина взломала платформу для ТВ-трансляции в Крыму Крючков: Украина в Крыму взломала одну из платформ для трансляции ТВ-каналов РИА «Новости»

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Украинские хакеры взломали одну из платформ для трансляции ТВ-каналов на территории Крыма. Об этом в Telegram-канале сообщил советник главы полуострова по информационной политике Олег Крючков.

«Враг взломал одну из платформ, технические службы уже ведут необходимые работы. В ближайшее время эту проблему решим. Эфирное ТВ и радиовещание на территории республики осуществляется в обычном режиме», — сообщил он.

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Утром 9 мая трансляция парада Победы в Москве появилась в эфире кабельных каналов в Одесской области Украины. Местные СМИ не исключили, что ситуация могла быть связана со взломом системы российскими хакерами.

Осенью прошлого года украинские хакеры взломали серверы крымских интернет-провайдеров. Крючков отмечал, что технические службы сумели оперативно устранить все проблемы с доступностью связи.